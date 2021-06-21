Матчи ЧМ по пляжному футболу в Москве могут разрешить посещать только привитым зрителям

Фото: Максим Платонов

Только привитых от COVID-19 зрителей, предположительно, допустят на чемпионат мира по пляжному футболу в Москве, сообщает ТАСС.

Заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко сообщил, что решение будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в Москве стремительно ухудшается, несмотря на то, что более 60% ее населения имеют иммунитет к вирусу.

Алексей Нечаев