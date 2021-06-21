Еще один регион ввел ограничения из-за распространения коронавируса

В Пензенской области из-за роста заболеваемости коронавирусом усилили меры по борьбе с распространением инфекции. В регионе приостановили работу фуд-кортов и прочих точек питания в торговых центрах и торгово-развлекательных комплексах.

Также в Пензенской области власти запретили заведениям общепита оказывать услуги в период с 23.00 до 06.00 (по мск). Исключение составляет обслуживание на вынос и доставка заказов, следует из постановления врио губернатора региона.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, во всех регионах России ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась. 13 регионов — в «темно-красной» зоне (индекс распространения превышает 1,2), а в «зеленой» — лишь Ингушетия и Якутия. В «оранжевой» зоне с индексом распространения от 1 до 1,1 находятся 48 регионов страны, включая Татарстан.

За последние сутки в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса, выздоровел 8 361 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 334 204 человек, а выздоровевших — до 4 878 333 человек.

Татьяна Демина