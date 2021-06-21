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Ильнур Закарин стал вторым на чемпионате России по велоспорту на шоссе

15:50, 21.06.2021
Ильнур Закарин стал вторым на чемпионате России по велоспорту на шоссе
Фото: instagram.com/zakarin444

В Пензе завершился чемпионат России по велоспорту на шоссе.

Среди мужчин на дистанции в 189 километров в групповой гонке первенствовал Артем Ныч из Самарской области. Представитель Татарстана — уроженец Набережных Челнов Ильнур Закарин — завоевал серебряную награду. Тройку лучших замкнул Иван Ровный из Санкт-Петербурга.

Фото: sport.pnzreg.ru

У женщин, которые соревновались на дистанции в 126 километров, чемпионкой России стала Седа Крылова (Санкт-Петербург). Второе и третье места заняли Дарья Фомина из Санкт-Петербурга и гонщица из Москвы Тамара Дронова соответственно.

Напомним, осенью прошлого года Закарин сменил польскую велокоманду CCC на «Газпром-РусВело».

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