Ильнур Закарин стал вторым на чемпионате России по велоспорту на шоссе
В Пензе завершился чемпионат России по велоспорту на шоссе.
Среди мужчин на дистанции в 189 километров в групповой гонке первенствовал Артем Ныч из Самарской области. Представитель Татарстана — уроженец Набережных Челнов Ильнур Закарин — завоевал серебряную награду. Тройку лучших замкнул Иван Ровный из Санкт-Петербурга.
У женщин, которые соревновались на дистанции в 126 километров, чемпионкой России стала Седа Крылова (Санкт-Петербург). Второе и третье места заняли Дарья Фомина из Санкт-Петербурга и гонщица из Москвы Тамара Дронова соответственно.
Напомним, осенью прошлого года Закарин сменил польскую велокоманду CCC на «Газпром-РусВело».Спорт
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