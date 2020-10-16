Закарин сменил польскую велокоманду CCC на «Газпром-РусВело»

Татарстанский велогонщик Ильнур Закарин начнет новый сезон в другом клубе.

Спортсмен подписал контракт с российской командой «Газпром-РусВело». Об этом сообщает пресс-служба клуба из России.

«Хочу подчеркнуть, что перехожу в команду не с целью только передавать свой опыт, а с настроем показывать максимум и добиваться побед. Мы уже обсудили календарь гонок на сезон следующего года с руководством команды. Буду настраиваться на первую половину сезона, постараюсь выйти на пик формы к весенним многодневным гонкам», — прокомментировал свой переход Закарин.

Татарстанец начинал свою профессиональную карьеру в «РусВело». С 2019 года Закарин выступает за польскую велокоманду ССС. За время своих выступлений Ильнур дважды становился чемпионом России — в 2013 и 2017 годы.

Ранее Закарин сообщил, что может сменить гражданство, если его не допустят к Олимпиаде-2020 в Токио. Подробнее — в материале «Реального времени».