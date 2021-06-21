Минздрав РФ: в городах-миллионниках требуются повышенные меры по борьбе с COVID-19

Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в городах-миллионниках необходимо усилить меры по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС. Это касается Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других крупных городов страны.

По данным Мурашко, в России прирост заболеваемости коронавирусом наблюдается примерно в 65 регионах.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во всех регионах страны ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась. 13 регионов — в «темно-красной» зоне (индекс распространения превышает 1,2), а в «зеленой» — лишь Ингушетия и Якутия. В «оранжевой» зоне с индексом распространения от 1 до 1,1 находятся 48 регионов России, включая Татарстан.

За последние сутки в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса, выздоровел 8 361 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 334 204 человек, а выздоровевших — до 4 878 333 человек.

Татьяна Демина