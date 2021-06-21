В Свердловской области из-за коронавируса отменили татарский праздник Сабантуй

В Свердловской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации отменили областной Сабантуй и другие массовые мероприятия. Об этом у себя на странице сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сегодня в Свердловской области выявили 174 заболевших. Еще в начале мая этот показатель был ниже сотни случаев в день.

«Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились. Областной Сабантуй перенесен — до лучших времен. Также эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах», — написал Куйвашев.

Губернатор попросил родителей и детей отнестись с пониманием к данным мерам, так как ситуация в регионе сложная.

Также в регионе свернут работу фан-зоны Евро-2020 на «Екатеринбург Арене». Решение об отмене Ural Music Night будет утверждено завтра на заседании оперативного штаба.

В Казани Сабантуй пройдет 26 июня. В четверг, 24 июня, состоится церемония сбора подарков к Сабантую.



Ольга Плешкова