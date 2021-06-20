В Казани 24 июня состоится церемония сбора подарков к Сабантую

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани в четверг, 24 июня, состоится церемония сбора подарков к Сабантую. Первая их передача пройдет у Казанского кремля в 11.00.

Еще три праздничных шествия с участием лошадиных повозок, музыкантов и артистов в национальных костюмах начнутся у ГТРК «Корстон», Старо-Татарской слободы и национального комплекса «Туган авылым», сообщается на сайте мэрии Казани.

Закончится шествие у Татарского государственного академического театра им. Г.Камала. Там в 11.30 проведут еще одну церемонию передачи подарков. На 12.30 запланировано театрализованное представление с участием лучших фольклорных коллективов Татарстана.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На проведение Сабантуя в 2021 году в Казани потратят 73,4 млн рублей. Основное действо «праздника плуга» пройдет на традиционной площадке в Березовой роще в поселке Мирном, праздничные площадки также развернутся в Дербышках, на Казанском ипподроме и в лесопарке у озера Лебяжьего.



Татьяна Демина