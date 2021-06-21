ГИБДД при сдаче экзаменов может использовать машины с беспилотными системами

С 2025 года ГИБДД планирует начать использовать при сдаче экзамена на права автомобили с программно-техническим комплексом, аналогичные тем, какие устанавливаются в автомобилях-беспилотниках. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Такой автомобиль будет оснащен камерами, сенсорными педалями и планшетом-инспектором. Предполагается, что он поможет экзаменаторам при проведении практического экзамена в условиях дорожного движения, пишет ТАСС.

Разработка программно-технического комплекса предусмотрена в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В начале июня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в России планируется активно развивать автомобильные дороги для беспилотного транспорта.

Ольга Плешкова