Хуснуллин заявил, что в России будут активно развивать дороги для беспилотных автомобилей

В России планируется активно развивать автомобильные дороги для беспилотного транспорта. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью RTVI.

— На сегодняшний день мы не сможем перевозить миллионы тонн грузов по воздуху по себестоимости. Поэтому альтернатива — только «железка» и автомобильная дорога, причем не только скоростная, но и беспилотная. В этом мы продвинулись на шаг вперед, чем другие в мире, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас к проезду беспилотников готовы кольцевая автомобильная дорога в Москве и трасса М-11 до Санкт-Петербурга. Строящаяся трасса Европа — Западный Китай по плану тоже будет пригодна для беспилотных автомобилей, заверил Хуснуллин.

В конце мая председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщал, что трасса М-12 Москва — Казань — Екатеринбург будет адаптирована для беспилотных автомобилей.