Физический объем ремонтных работ в домах Казани выполнен на 37%

Фото: Максим Платонов

На 21 июня физический объем ремонтных работ в домах Казани выполнен на 37,33%, на 92% выполнена замена лифтов. Процент сдачи актов приемки составляет 17,45%. Об этом говорится на сайте мэрии Казани.

На сегодня в жилищной инспекции заключены и зарегистрированы контракты по 238 домам, подрядным организациям выплачен аванс в размере 15%. На сегодняшний день проведено 60 рабочих комиссий по завершении отдельных видов работ и 46 приемочных комиссий по окончании капитального ремонта. В 28 домах, где не стартовал капремонт, утверждены графики производства работ.

Сезонные виды работ по ремонту фасадов, кровли и центрального отопления завершаются 15 сентября, работы по капитальному ремонту — 30 сентября.

В Казани капремонт в этом году пройдет в 295 домах. На эти цели потратят более 2,8 млрд рублей. В основную программу капитального ремонта стоимостью 2,2 млрд рублей включили 243 дома. Еще 589 млн рублей выделили на капремонт 54 домов по дополнительной программе.

В целом по Татарстану капитальный ремонт затронет 948 многоквартирных домов, на него выделили 6.3 млрд рублей.