В Татарстане продолжается капремонт многоквартирных домов — освоено 2,5 из 6,3 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов и реализации программ по модернизации коммунальной инфраструктуры. По последним данным Минстроя республики, в финансовом выражении работы по программе выполнены на 40%: освоено 2,5 из 6,3 млрд рублей годового лимита.

В этом году в Татарстане капитальный ремонт затронет 948 многоквартирных домов, напомнили в пресс-службе президента РТ.

В Казани капремонт в этом году пройдет в 295 домах. На эти цели потратят более 2,8 млрд рублей. В прошлом году ремонт сделали только в 274 домах. В Набережных Челнах планируют отремонтировать 150 объектов на общую сумму 1,4 млрд рублей.



Татьяна Демина