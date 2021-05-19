В России может появиться реестр недобросовестных должников по алиментам

Министерство юстиции России выступило с инициативой создания реестра недобросовестных должников по алиментам. Также ведомство предлагает ввести для таких граждан новые обязанности.

Включение в реестр повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. В частности, после включения в реестр каждый год должники будут обязаны предоставлять в Федеральную службу судебных приставов декларацию о своем используемом имуществе и доходах.

Предложение Минюст планирует проработать с Советом Федерации, пишет ТАСС.

Отметим, что, по данным УФССП по РТ на 1 апреля, в Татарстане с начала текущего года за неуплату алиментов привлекли к административной ответственности более тысячи должников.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в России планируется создать единый федеральный информационный регистр, в который занесут сведения обо всем населении страны. Его сформируют на основе госреестра записей актов гражданского состояния, сообщил в апреле Чуйченко.

Татьяна Демина