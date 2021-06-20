В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Всего на 20 июня в республике зарегистрировано 22 090 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 19 640 человек, в том числе 7 за минувшие сутки.
В Татарстане за весь период от коронавируса умерли 523 человека.
Ранее певицу МакSим, госпитализированную в больницу после концерта в честь Дня России, подключили к аппарату ИВЛ.
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