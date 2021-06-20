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В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19

11:14, 20.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего на 20 июня в республике зарегистрировано 22 090 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 19 640 человек, в том числе 7 за минувшие сутки.

В Татарстане за весь период от коронавируса умерли 523 человека.

Ранее певицу МакSим, госпитализированную в больницу после концерта в честь Дня России, подключили к аппарату ИВЛ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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