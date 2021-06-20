Повторные случаи коронавируса в Москве фиксируются даже после прививки

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о том, что в Москве у пациентов находят случаи повторного заражения COVID-19, даже у тех, кто сделали прививки. «Индийский» штамм коронавируса, который свирепствует сейчас в столице, гораздо агрессивнее, чем «уханьский», с которого началась эпидемия. Чтобы защититься от него, уровень иммунитета должен быть вдвое выше, чем от первоначального вируса — так Собянин и объяснил повторные заболевания и болезнь привитых людей.

Напомним, в Москве вводятся новые ограничения — закрывают детские площадки и игровые комнаты, зоопарки, фудкорты, запрещается ночная работа ресторанов. Начинается эксперимент с ресторанами, свободными от коронавируса: там привиты 100% сотрудников, а посетителей пускать будут только по QR-кодам, подтверждающим сделанную прививку. Все эти

За последние сутки в столице зарегистрировали максимальное число случаев заражения коронавирусом — 9120. Почти у 90% госпитализированных пациентов выявили индийский штамм заболевания.

Людмила Губаева