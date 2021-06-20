Сборная России успешно сдала тесты на коронавирус перед вылетом в Данию

Сборная России по футболу прошла тестирование на коронавирус перед вылетом в Данию на матч группового раунда чемпионата Европы-2020.

Все тесты членов национальной команды показали отрицательный результат. Сборная будет готовиться к решающему матчу группы в полном составе.

Фото: rfs.ru

Встреча с Данией пройдет в понедельник, 21 июня, в Копенгагене. После двух сыгранных туров на Евро-2020 сборная России набрала три очка и занимает 2-е место в группе В. Датчане проиграли оба своих матча, но еще не потеряли шансов на выход в плей-офф.

Напомним, ранее до начала Евро-2020 сборная России из-за положительных тестов на коронавирус лишилась хавбека Андрея Мостового. Вместо него на турнир был заявлен защитник Роман Евгеньев.