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Мостовой пропустит Евро-2020 из-за коронавируса. Его заменит защитник «Динамо» Евгеньев

14:34, 11.06.2021
Мостовой пропустит Евро-2020 из-за коронавируса. Его заменит защитник «Динамо» Евгеньев
Фото: rfs.ru

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой пропустит чемпионат Европы-2020 по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Футболист получил сомнительный результат теста на коронавирус. Вместо Мостового в итоговую заявку сборной на Евро-2020 включен защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев.

Напомним, ранее вратарь Андрей Лунев и защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников прошли всю подготовку к турниру вместе с национальной командой, но не вошли в заявку на чемпионат Европы.

СпортФутбол
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