Мостовой пропустит Евро-2020 из-за коронавируса. Его заменит защитник «Динамо» Евгеньев
Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой пропустит чемпионат Европы-2020 по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Футболист получил сомнительный результат теста на коронавирус. Вместо Мостового в итоговую заявку сборной на Евро-2020 включен защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев.
Напомним, ранее вратарь Андрей Лунев и защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников прошли всю подготовку к турниру вместе с национальной командой, но не вошли в заявку на чемпионат Европы.СпортФутбол
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