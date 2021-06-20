Блогер Андрей Петров объяснил свою реакцию на трагедию в казанской гимназии №175

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Блогер Андрей Петров, высказывания которого о стрельбе в казанской гимназии №175 возмутили общественность, объяснил свою реакцию на трагедию. По его словам, он высмеивал лицемерие блогеров, которые массово выкладывали посты с соболезнованиями.

«Какую бы гадость в интернете я ни сказал, я не призывал никого ни к убийствам, ни к расстрелам, я не призывал к негативу. Это был просто такой гадкий типа поступок, который я совершил, не подумав», — заявил Петров.

Он признал, что его слова были резкими, но ничего критичного в своем поступке он не видит. «Мне за это прилетело очень много угроз и пожеланий смерти», — сообщил Петров в интервью на YouTube.

Фото: Максим Платонов (архив)

Блогер заявил, что извинился перед теми, кого обидели его слова.

Трагедия в Казани произошла утром 11 мая. Местный житель Ильназ Галявиев, ранее учившийся в гимназии №175, пришел в школу и открыл стрельбу. Сейчас он находится в Москве, где в его отношении проведут судебно-психиатрическую экспертизу.



Татьяна Демина