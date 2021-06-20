В России предложили выплачивать «декретные» бабушкам и дедушкам

Минтруд России рассмотрит возможность «декретных» выплат для бабушек и дедушек. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова на съезде «Единой России» выступила с предложением продумать выплату денег для бабушек и дедушек, которые помогают с детьми

«В ходе подготовки этого предложения будем обсуждать детали и смотреть на возможность или невозможность», — цитирует Котякова «РИА Новости».

В апреле депутат Госдумы Иван Сухарев предложил оплачивать допотпуска отцам после рождения ребенка.

Ольга Плешкова