Депутат предложил оплачивать допотпуска отцам после рождения ребенка

Фото: Максим Платонов

Предложил предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка депутат Госдумы Иван Сухарев. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

Отмечается, что после рождения ребенка семьям нужна максимальная поддержка — при этом отец может взять отпуск по случаю появления детей на свет, но за свой счет.

«Учитывая тот факт, что семьи несут колоссальные финансовые затраты при подготовке к рождению ребенка и впоследствии, а также учитывая состояние матери и ребенка после родов, прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней», — говорится в тексте обращения.

Ранее в России по-новому начали выплачиваться пособия по безработице. Изменения касаются уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, которые находятся в декретном отпуске.



Алексей Нечаев