Депутат предложил оплачивать допотпуска отцам после рождения ребенка
Предложил предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка депутат Госдумы Иван Сухарев. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Отмечается, что после рождения ребенка семьям нужна максимальная поддержка — при этом отец может взять отпуск по случаю появления детей на свет, но за свой счет.
«Учитывая тот факт, что семьи несут колоссальные финансовые затраты при подготовке к рождению ребенка и впоследствии, а также учитывая состояние матери и ребенка после родов, прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней», — говорится в тексте обращения.
Ранее в России по-новому начали выплачиваться пособия по безработице. Изменения касаются уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, которые находятся в декретном отпуске.
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