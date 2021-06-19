В Челнах жители города пришли на Сабантуй без масок
В Набережных Челнах больная часть гостей Сабантуя пришла на праздник без защитных масок. Трансляция праздника доступна в прямом эфире на Youtube-КАНАЛЕ ТАТАРСТАР шоу.
Сабантуй в Набережных Челнах проходит сегодня, 19 июня. Мероприятие проходит на свежем воздухе.
Ранее глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что на праздновании Сабантуя в Татарстане будет действовать масочный режим. Вместе с тем Патяшина не рекомендовала приходить на Сабантуй не вакцинированным от коронавируса и не имеющим антитела, а также лицам, относящимся к группе риска.
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