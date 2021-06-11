Роспотребнадзор не рекомендовал приходить на Сабантуй не привитым от коронавируса

На праздновании Сабантуя в Татарстане будет действовать масочный режим. Об этом заявила глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

— Когда соблюсти социальную дистанцию становится крайне сложно, вот в этих случаях маски обязательны, — отметила она.

Вместе с тем Патяшина не рекомендовала приходить на Сабантуй не вакцинированным от коронавируса и не имеющим антитела, а также лицам, относящимся к группе риска.

— То есть 65+, если человек не вакцинирован, это [Сабантуй] не место для гуляний. Это место высокого риска заражения новой коронавирусной инфекцией, — заявила глава Роспотребнадзора по РТ.



В Татарстане в сельских населенных пунктах и районных центрах, в том числе в городах республиканского значения, праздник пройдет 12—13 июня. В Набережных Челнах Сабантуй пройдет 19 июня, в Казани — 26 июня.