Хуснуллин возглавит комиссию по ликвидации последствий ливней в Крыму

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Марат Хуснуллин будет руководить комиссией по ликвидации последствий ливней в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Они уже детально обсудили сложившуюся в республике ситуацию.

Аксенов сообщил, что накануне он по телефону доложил о случившемся в Крыму президенту России Владимиру Путину, пишет ТАСС.

Комиссия по ликвидации последствий в республике создана по примеру той, что работала в прошлом году в Иркутской области после паводков.

Аксенов заявил, что деятельность комиссии поможет максимально быстро доводить необходимые средства до Крыма и будет способствовать решению сложных вопросов, которые, в частности, требуют прямой связи с правительством России.

Напомним, в Крыму объявлен режим ЧС регионального масштаба после сильных дождей — полторы месячные нормы осадков выпали в Керчи и близлежащих районах.



Из-за обильного количества осадков в Ялте и окрестностях сошли селевые потоки. Подтоплен 101 дом, воду откачали из 43. Обесточено 7211 абонентов, подключить удалось 6 662. 235 абонентов отключены от газоснабжения.

Татьяна Демина