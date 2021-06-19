В Ялте сошли селевые потоки, женщина пропала без вести, пострадавших уже 18

Как сообщила сегодня утром глава администрации Ялты Янина Павленко, в городе и окрестностях из-за сильных ливней сошли селевые потоки. Подтоплен 101 дом, воду откачали из 43. Обесточено 7211 абонентов, подключить удалось 6 662. 235 абонентов отключены от газоснабжения.

Пострадавших стало больше, чем минувшим вечером, на семь человек. Всего травмы получили 18 человек, двоих пришлось госпитализировать, одного из них прооперировали. Количество жертв стихии не выросло — погиб один человек. Но одну женщину пока не могут найти — она пропала без вести.

Эвакуировали 608 человек (из них 50 детей), в пункты временного размещения привезли 90 человек, к утру там остались 36 (в том числе четыре ребенка). Приостановлена подача воды во всем городском округе, водоотведение осуществляется в штатном режиме. С ночи в городе развозят питьевую воду. К обеспечению жителей потерпевшего бедствие города водой подключили коммерческие компании — крымские производители привозят воду в качестве гуманитарной помощи, сообщает глава администрации Ялты.

Напомним, в минувшие сутки в Ялте выпала месячная норма осадков за шесть часов. Реки вышли из берегов, город затоплен. В связи с этим в Ялте ввели режим ЧС.



Людмила Губаева