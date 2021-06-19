Роспотребнадзор Татарстана не рекомендует купаться в озере Большое Лебяжье

Роспотребнадзор Татарстана не рекомендует жителям города купаться в озере Большое Лебяжье. По результатам исследования, вода в местах рекреации не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям.

«Пробы воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям, не зарегистрированы», — говорится в сообщении ведомства.

Администрации Кировского и Московского района Казани направлено предложение об установке аншлагов о запрете купания.

Фото: realnoevremya.ru

Ведомство проводит регулярно мониторинг качества воды рекреационных водоемов по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим, вирусологическим показателям. Проверки будут проводиться весь купальный сезон.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок и специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказали, чем опасно купание в водоемах, которые не соответствуют санитарным требованиям.

Ольга Плешкова