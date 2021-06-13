Врачи рассказали об опасности купания в непроверенных водоёмах

Врач-иммунолог Владимир Болибок и специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказали, чем опасно купание в водоемах, которые не соответствуют санитарным требованиям. Об этом пишет RT.

В первую очередь, официально отведённые места периодически проверяются на наличие загрязнений: бактерий и вирусов, промышленных стоков, радиоактивности. Водоемы проверяют на наличие в воде кишечной палочки. В лабораториях Роспотребнадзора она исследуется на присутствие токсических веществ и промышленных загрязнений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Это тяжёлые металлы, нефтепродукты, фенолы… Всё это делается с целью того, чтобы купающиеся в водоёме не получили ущерба для своего здоровья. Если водоём не проверен или проверен и в нём купаться не разрешено, то это купание на свой страх и риск», — рассказал Болибок.

Кроме того, на дне необорудованных для купания водоемов может находиться крупногабаритный мусор. В такие водоемы могут попадать канализационные стоки. Так можно заразиться дизентерией, брюшным тифом, вирусным гепатитом А.

В Татарстане купальный сезон официально открылся 1 июня. Для приема отдыхающих готовы 26 пляжа. Подробности — в материале «Реального времени».