Летом в КФУ намерены трудоустроить около 400 студентов

КФУ летом намерен трудоустроить около 400 студентов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Через Штаб студенческих отрядов КФУ планируется временно устроить на работу 370 человек. В университете с начала пандемии рабочими местами обеспечены 243 студента.

Средний заработок зависит от вида деятельности. Например, студенты, работающие в педагогических отрядах, получают от 13—15 тысяч рублей, в строительных отрядах — от 50 тысяч рублей, в отрядах проводников — от 25 тысяч рублей, в сервисных отрядах — от 15—20 тысяч рублей.

В апреле в Татарстане прошел Work-тур, направленный на информирование молодежи о возможностях трудоустройства, в том числе через сайт «Работа молодым», и продвижение лучших практик трудоустройства.

Ольга Плешкова