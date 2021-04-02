В Татарстане пройдет Work-тур, направленный на трудоустройство молодежи
В Татарстане 5 апреля стартует Work-тур, направленный на информирование молодежи о возможностях трудоустройства, в том числе через сайт «Работа молодым», и продвижение лучших практик трудоустройства.
Work-тур продлится до 20 апреля. Он пройдет в Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Бугульме, Альметьевске, Лениногорске, Чистополе, Зеленодольске, Арске и в Лаишево.
«Сегодня, в преддверии летних каникул, мы понимаем, что особенно важно затронуть вопрос трудоустройства молодежи», — заявила замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева. По ее словам, важно помочь студентам оперативно найти достойно оплачиваемую работу.
Участников мероприятия ждет ярмарка вакансий для татарстанцев от 14 до 35 лет, открытые дискуссионные площадки с работодателями, стратегическая сессия по вопросу трудоустройства и временной занятости молодежи, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.
Напомним, ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в России, по данным на начало марта, официально зарегистрировано 2,1 млн безработных граждан. Более 33% из них — молодежь в возрасте до 29 лет.
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