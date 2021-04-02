В Татарстане пройдет Work-тур, направленный на трудоустройство молодежи

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане 5 апреля стартует Work-тур, направленный на информирование молодежи о возможностях трудоустройства, в том числе через сайт «Работа молодым», и продвижение лучших практик трудоустройства.

Work-тур продлится до 20 апреля. Он пройдет в Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Бугульме, Альметьевске, Лениногорске, Чистополе, Зеленодольске, Арске и в Лаишево.

«Сегодня, в преддверии летних каникул, мы понимаем, что особенно важно затронуть вопрос трудоустройства молодежи», — заявила замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева. По ее словам, важно помочь студентам оперативно найти достойно оплачиваемую работу.

Фото: Максим Платонов (архив)

Участников мероприятия ждет ярмарка вакансий для татарстанцев от 14 до 35 лет, открытые дискуссионные площадки с работодателями, стратегическая сессия по вопросу трудоустройства и временной занятости молодежи, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Напомним, ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в России, по данным на начало марта, официально зарегистрировано 2,1 млн безработных граждан. Более 33% из них — молодежь в возрасте до 29 лет.



Татьяна Демина