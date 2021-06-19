Дудь снял часть нового интервью в Елабуге

Часть съемок нового интервью Юрия Дудя прошли в Татарстане. Вместе с героиней нового выпуска его шоу журналисткой Катериной Гордеевой он побывал в Елабуге.

Съемки интервью прошли на берегу Камы, где Гордеева рассказала о судьбе поэтессы Марины Цветаевой.

скриншот/youtube.com

Затем Дудь и Гордеева посетили дом-музей Цветаевой, где заведующая также поделилась с ними фактами из жизни поэтессы и ее мужа Сергея Эфрона.

Съемки в Елабуге прошли также в музее-усадьбе кавалериста-девицы Надежды Дуровой, которая в начале XIX века выдала себя за мужчину и стала служить в российской армии.

скриншот/youtube.com

В 2019 году Дудь рассказал в своем instagram-аккаунте о ролике «Чебоксарский трикотаж» казанского проекта «Громкие рыбы».

Татьяна Демина