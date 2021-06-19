Дудь снял часть нового интервью в Елабуге
Часть съемок нового интервью Юрия Дудя прошли в Татарстане. Вместе с героиней нового выпуска его шоу журналисткой Катериной Гордеевой он побывал в Елабуге.
Съемки интервью прошли на берегу Камы, где Гордеева рассказала о судьбе поэтессы Марины Цветаевой.
Затем Дудь и Гордеева посетили дом-музей Цветаевой, где заведующая также поделилась с ними фактами из жизни поэтессы и ее мужа Сергея Эфрона.
Съемки в Елабуге прошли также в музее-усадьбе кавалериста-девицы Надежды Дуровой, которая в начале XIX века выдала себя за мужчину и стала служить в российской армии.
В 2019 году Дудь рассказал в своем instagram-аккаунте о ролике «Чебоксарский трикотаж» казанского проекта «Громкие рыбы».
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