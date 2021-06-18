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Англия и Шотландия не забили голов в матче Евро-2020

23:48, 18.06.2021
Англия и Шотландия не забили голов в матче Евро-2020
Фото: vk.com/euro2020

Сборная Англии сыграла вничью с командой Шотландии (0:0) в матче группового раунда чемпионата Европы-2020 по футболу.

После этой ничьей в активе англичан стало четыре очка. Победитель группы D будет определен в последнем туре в очном поединке Англии и Чехии, у которой тоже четыре набранных балла.

Для Шотландии ничья принесла первое очко на турнире. По этому показателю они сравнялись с хорватами, набравшими один балл в матче с Чехией.

СпортФутбол
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