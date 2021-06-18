Хорватия и Чехия не выявили победителя в матче Евро-2020

Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Чехией (1:1) в матче группового раунда чемпионата Европы-2020 по футболу.

Счет был открыт на 37-й минуте встречи. Патрик Шик уверенно реализовал пенальти, заработанный самим же после удара локтем от защитника Хорватии Деяна Ловрена. Форвард Чехии забил уже третий мяч на турнире и возглавил гонку бомбардиров Евро-2020.

После перерыва хорваты усилили натиск на ворота чехов и смогли сравнять счет. Перишич убежал вперед, обыграл на краю штрафной защитника соперника и отправил мяч в дальний угол ворот.

Фото: vk.com/euro2020

После этого матча в активе сборной Хорватии стало 1 очко, у Чехии теперь 4 балла. В другой встрече группы D сборная Англии сыграет с Шотландией. В случае успеха англичане гарантируют себе участие в плей-офф турнира.

Напомним, англичане стартовали на Евро-2020 с победы над Хорватией.