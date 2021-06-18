Белорусов лишили футбола. УЕФА отказался проводить в Белоруссии матчи под своей эгидой

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил Белоруссию от проведения всех мероприятий под своей эгидой. Об этом Фонду спортивной солидарности (BSSF), защищающему права белорусских спортсменов, сообщили в ответ на запрос в УЕФА.

«Об этом Фонду спортивной солидарности в ответ на соответствующие запросы сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур. Таким образом, все соревнования, запланированные на 2021 год в Белоруссии, — не состоятся. Также господин Лямур выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений», — говорится в сообщении BSSF.

Это решение фактически лишает Белоруссию права участвовать практически во всех крупных европейских турнирах. В частности, УЕФА занимается проведением клубной Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также турниров сборных Лиги наций и чемпионатов Европы.

Следом Белоруссия может лишиться абсолютно всех международных соревнований по футболу. Это произойдет в случае, если аналогичные с УЕФА санкции в отношении страны введет Международная федерация футбола (ФИФА).

Фонд спортивной солидарности (BSSF) был создан в августе прошлого года для защиты интересов спортсменов, пострадавших от репрессий со стороны властей. Возглавляет организацию самая титулованная белорусская пловчиха Александра Герасименя, находящаяся в розыске на территории Белоруссии.

Недавно BSSF направил официальный запрос в Международный олимпийский комитет (МОК), где призвал лишить Белоруссию права на вещание Олимпийских игр-2020, которые пройдут этим летом в Токио.

Ранее из-за отсутствия гарантий безопасного перелета по территории Белоруссии чемпион страны ХК «Юность» был отстранен от участия в хоккейной Лиге чемпионов. Такое решение было продиктовано тем, что Евросоюз запретил белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство после инцидента с самолетом компании Ryanair.