В Казани с начала года демонтировали 159 незаконных торговых объектов

В Казани с начала 2021 года года демонтировали 159 нелегально установленных торговых объектов: 84 — добровольно, 75 — силами подрядных организаций за счет городского бюджета.

Некоторые незаконные объекты по-прежнему не ликвидированы. Так, на проспекте Ямашева, 49 их находятся три. На улице Революционная в поселке Юдино демонтажу подлежат шесть объектов, собственники которых заключили договоры на право размещения НТО и четыре незаконные торговые точки.

Всего с 1 января власти Казани приняли 22 распоряжения о принудительном демонтаже и перемещении самовольно установленных и незаконно размещенных объектов торговли, сообщается на сайте мэрии города.

Фото: kzn.ru

Напомним, по распоряжению исполкома города устранят торговые точки ни улицах Ленинградской, Гаврилова, Рустема Яхина, Рощинской, Маршала Чуйкова, Гагарина, проспекте Ямашева. Также в перечень попал автофургон на улице Адоратского и киоск по ремонту обуви на улице Юлиуса Фучика.

Татьяна Демина