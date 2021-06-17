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Власти Казани демонтируют 11 незаконно размещенных торговых объектов

12:46, 17.06.2021 1
Власти Казани демонтируют 11 незаконно размещенных торговых объектов
Фото: wikimedia.org

Власти Казани снесут 11 незаконно размещенных торговых объектов. Список опубликован в сборнике документов исполкома.

Будут демонтированы торговые точки ни улицах Ленинградской, Гаврилова, Рустема Яхина, Рощинской, Маршала Чуйкова, Гагарина, проспекте Ямашева. Также в перечень попал автофургон на улице Адоратского и киоск по ремонту обуви на улице Юлиуса Фучика.

В марте вышло распоряжение исполкома о демонтаже 16 торговых точек.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:08
    если что-то незаконно установлено, значит надо сносить!
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