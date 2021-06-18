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Мантуров заверил, что в России нет дефицита вакцин от COVID-19

19:55, 18.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мантуров заверил, что в России нет дефицита вакцин от COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заверил, что в стране достаточно вакцин от коронавируса, дефицита не наблюдается. «У нас в остатках сегодня в регионах под 5 млн доз», — уточнил он.

В России на сегодняшний день ритмично наращивают объемы производства вакцин от COVID-19. «Только «Спутника [V]" всеми нашими площадками, а на сегодня их семь, это будет минимум 30 млн доз», — приводит ТАСС слова Мантурова.

Напомним, россиянам на сегодняшний день доступны три двухкомпонентные вакцины от коронавируса: «Спутника V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как заверили в Минздраве РФ, через полторы недели в гражданский оборот поступит однокомпонентный препарат «Спу.тник Лайт».

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в России от коронавируса полностью привиты 16,1 млн человек. Первый компонент вакцины получили уже 19,7 млн граждан.

Татьяна Демина
ОбществоВластьМедицина
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