Мантуров заверил, что в России нет дефицита вакцин от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заверил, что в стране достаточно вакцин от коронавируса, дефицита не наблюдается. «У нас в остатках сегодня в регионах под 5 млн доз», — уточнил он.

В России на сегодняшний день ритмично наращивают объемы производства вакцин от COVID-19. «Только «Спутника [V]" всеми нашими площадками, а на сегодня их семь, это будет минимум 30 млн доз», — приводит ТАСС слова Мантурова.

Напомним, россиянам на сегодняшний день доступны три двухкомпонентные вакцины от коронавируса: «Спутника V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как заверили в Минздраве РФ, через полторы недели в гражданский оборот поступит однокомпонентный препарат «Спу.тник Лайт».



Фото: Максим Платонов (архив)

По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в России от коронавируса полностью привиты 16,1 млн человек. Первый компонент вакцины получили уже 19,7 млн граждан.



Татьяна Демина