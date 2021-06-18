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В Татарстане провакцинировано от коронавируса 447 289 человек

11:59, 18.06.2021
В Татарстане провакцинировано от коронавируса 447 289 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 447 289 человек. За сутки прививку получили 8 703 человека, сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Ранее сообщалось, что в России в ближайшую неделю-полторы беременных могут начать вакцинировать от коронавируса.

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
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