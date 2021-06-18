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Сборная Швеции одолела Словакию в матче Евро-2020

17:51, 18.06.2021
Сборная Швеции одолела Словакию в матче Евро-2020
Фото: vk.com/euro2020

Сборная Швеции обыграла команду Словакии (1:0) в матче группового раунда чемпионата Европы — 2020 по футболу.

Решающим стал гол, забитый с пенальти на 77-й минуте встречи. Точен с 11-метровой отметки был Эмиль Форсберг.

После этой победы в активе шведов стало четыре очка, словаки остались с тремя баллами. В этой группе чуть позже сегодня сыграют команды Польши и Испании.

Напомним, накануне датчане проиграли дома Бельгии со счетом 1:2.

СпортФутбол
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