Сборная Швеции одолела Словакию в матче Евро-2020
Сборная Швеции обыграла команду Словакии (1:0) в матче группового раунда чемпионата Европы — 2020 по футболу.
Решающим стал гол, забитый с пенальти на 77-й минуте встречи. Точен с 11-метровой отметки был Эмиль Форсберг.
После этой победы в активе шведов стало четыре очка, словаки остались с тремя баллами. В этой группе чуть позже сегодня сыграют команды Польши и Испании.
Напомним, накануне датчане проиграли дома Бельгии со счетом 1:2.СпортФутбол
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