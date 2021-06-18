Уремович и Деспотович приступили к тренировкам на сборе «Рубина»

Защитник Филип Уремович и нападающий Джордже Деспотович вернулись в расположение «Рубина» после отпуска. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Футболисты сегодня провели первую тренировку с командой.

Уремович был включен в резервный список сборной Хорватии при подготовке к чемпионату Европы — 2020, но из-за травмы остался вне окончательной заявки на турнир.

Напомним, «Рубин» возобновил тренировки в среду в усеченном составе. Накануне в расположение команды прибыли грузинские хавбеки Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили.