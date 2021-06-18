Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейков
Президент России Владимир Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейковой информации, ранее принятый Госдумой и Советом Федерации.
Это следует из информации закона в карточке Госдумы, сообщает РБК.
Речь идет о законе, согласно которому журналисты будут нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других СМИ, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности.
До этого редакция не несла ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений материалов, если те опубликованы в другом СМИ, которое может быть установлено и привлечено к ответственности. Теперь журналисты будут освобождаться от ответственности, только если может быть установлен главный редактор цитируемого СМИ.
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