Совфед одобрил закон об ответственности журналистов за цитирование ложных материалов других СМИ

Совет Федерации РФ одобрил закон, согласно которому журналисты будут нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других СМИ, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности, сообщает ТАСС.

До этого редакция не несла ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений материалов, если те опубликованы в другом СМИ, которое может быть установлено и привлечено к ответственности. Теперь журналисты будут освобождаться от ответственности, только если может быть установлен главный редактор цитируемого СМИ.

По словам первого замглавы Комитета ГД по информполитике Сергея Боярского, изменения нужны, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие СМИ.