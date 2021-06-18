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Нижнекамец получил исправительные работы за оскорбление полицейского

11:13, 18.06.2021
Нижнекамец получил исправительные работы за оскорбление полицейского
Фото: realnoevremya.ru

В Нижнекамске местного жителя осудили за оскорбления сотрудника ППС, находившегося на службе. Об этом сообщил главный помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Нижнекамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении Андрея Буцыкова. В суде установлено, что 21 марта он, будучи в пьяном состоянии, публично оскорбил сотрудника ППС.

Свою вину он полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.

В апреле в Арском районе Татарстана местного жителя наказали восемью месяцами исправительных работ за оскорбление полицейского.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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