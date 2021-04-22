В Татарстане мужчина отправится на исправительные работы за оскорбление полицейского
В Арском районе Татарстана местного жителя наказали восемью месяцами исправительных работ за оскорбление полицейского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Сообщается, что 15 сентября мужчина, будучи пьяным, публично оскорбил сотрудника полиции неприличными словами в городском парке Арска. Обвинение в отношении нарушителя поддержала прокуратура района.
На судебном заседании мужчина свою вину признал. Суд приговорил его к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее жителю Набережных Челнов дали три года условно за нападение на полицейского. Также полгода исправительных работ за оскорбление полицейского получила челнинка.
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