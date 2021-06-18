В Татарстане на двух федеральных дорогах ограничили движение до 50 км/ч

На двух участках федеральных дорог установили знаки, которые ограничивают скорость движения до 50 км/ч. Эту меру ввели для обеспечения безопасности участников дорожного движения во время ремонта дорог, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Речь идет об участках с 28 по 40 км дороги Р-141 Казань — Буинск — Ульяновск в Верхнеуслонском районе, с 381 по 390 км автодороги Р-239 Казань — Оренбург в Альметьевском и Бугульминском районах.

Водителям следует быть внимательными при проезде участков, на которых возможны локальные ограничения:

М-7 «Волга»:

с 812 по 817 км — капремонт, Высокогорский и Пестречинский районы,

с 827 по 840 км — ремонт, Пестречинский район;

с 1000 по 1011+100 км — устройство защитных слоев, Елабужский район,

Подъезд к Ижевску и Перми от М-7 «Волга» с 4 по 15+200 км — капремонт, Елабужский и Менделеевский районы;

Подъезд к Ижевску и Перми от М-7 «Волга» с 4 по 15+200 км — капремонт, Елабужский и Менделеевский районы; с 1038 по 1040+310 км и с 1041+610 по 1047 км — ремонт, Тукаевский район и Челны;

с 1097 по 1102+770 км — устройство защитных слоев, Мензелинский район;

с 1154 по 1161 км — капремонт, Актанышский район.

На трассе Казань — Оренбург работы по ремонту ведутся на пяти участках автодороги:

с 94 по 116 км — устройство защитных слоев, Алексеевский и Чистопольский районы;

с 208 по 212 км — капремонт, Альметьевский район;

с 231 по 240 км и с 249+160 по 255+620 км — устройство защитных слоев, Альметьевский район;

с 368+500 по 374+500 км — капремонт, Бавлинский район.

Ведутся работы на мостах через реку Челна и Кандыз. На автодороге Йошкар-Ола — Зеленодольск работы по ремонту ведутся на 17-километровом участке c 3 по 30 км на обходе города Волжск.

До конца дорожно-строительного сезона скорость движения на трех участках реконструкции трассы М-7 с 735 по 772 км и на участке реконструкции подъездной дороги к аэропорту Казань тоже ограничат.

В воскресенье, 20 июня, с 3.00 до 14.00 на 272-м км трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном прекратится движение. Это связано с ремонтом надземного факельного газопровода ПАО «Татнефть». На время работ автомобили смогут проехать в объезд по ведомственной дороге «Татнефти».

Маргарита Головатенко