В Татарстане временно ограничат движение на трассе Р-239
В воскресенье, 20 июня, с 3.00 до 14.00 на 272-м км трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном прекратится движение, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Ограничение движения связано с ремонтом надземного факельного газопровода ПАО «Татнефть». На время работ автомобили смогут проехать в объезд по ведомственной дороге «Татнефти».
С 15 июня по 29 сентября временно закрыли для движения транспорта участок дороги Набережные Челны — Сарманово от 29,6 км до 33,4 км. На этом участке запланирована реконструкция дороги. Водители могут совершить объезд по автодорогам регионального значения Набережные Челны — Сарманово — Тлянче-Тамак, Набережные Челны — Сарманово — Казаклар — Тлянче-Тамак.
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