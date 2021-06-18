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В Казани из-за соревнований по триатлону закроют движение маломерных судов по Казанке

10:09, 18.06.2021
В Казани из-за соревнований по триатлону закроют движение маломерных судов по Казанке
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в субботу, 19 июня, на акватории Казанки будет плавательный этап соревнований по триатлону IRONSTAR 113 KAZAN 2021.

В связи с этим с 6.30 до 14.30 будет закрыто движение маломерных судов в районе заплыва от Кремлевской набережной до моста Миллениум, сообщает МЧС по республике.

Еще в Казани 19 июня закроют три троллейбусных маршрута и изменят схему движения ряда автобусов.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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