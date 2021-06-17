В Казани из-за соревнований по триатлону закроют три троллейбусных маршрута и изменят движение ряда автобусов

В Казани 19 июня закроют три троллейбусных маршрута и изменят схему движения ряда автобусов из-за соревнований по триатлону Ironstar Kazan 2021 — они стартуют 18 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Троллейбусы, которые ездят по маршрутам №1, №2 и №13, во время проведения соревнований не будут курсировать. Также для автобусных маршрутов №10а, 22, 28, 30, 35, 54, 63, 89, 91 и троллейбусных №3, 5, 7 остановка «ЦПКиО им. Горького» возле ТРК «Корстон» будет перенесена на 160 метров, на другую остановку «ЦПКиО им. Горького», предназначенную для автобусных маршрутов №1, 4, 25, 71, 90.

фото: kzn.ru

С 6.00 до 17.00 будут изменены схемы движения некоторых автобусных маршрутов — узнать обо всех изменениях можно на сайте мэрии города.

Недавно в Казани появился дополнительный рейс садового автобуса №111с — теперь автобус отправляется в 6.40 утра, раньше он выезжал в 7.30.



Алексей Нечаев