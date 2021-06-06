Василевский обошел Хабибулина по количеству побед в плей-офф НХЛ

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский одержал седьмую победу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли по хоккею.

Уроженец Башкортостана помог своей команде обыграть «Каролину Харрикейнз» со счетом 6:4, отразив 21 бросок из 25 по собственным воротам.

По числу побед в Кубке Стэнли-2021 Василевский вышел на первое место в лиге. У идущих вторыми Филиппа Грубауэра («Колорадо Эвеланш»), Туукку Раска («Бостон Брюинз») и Кэри Прайса («Монреаль Канадиенс») по шесть выигранных матчей.

Фото: nhl.com/lightning

Всего в активе Василевского стало 40 побед в плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошел Николая Хабибулина, который успел выиграть 39 матчей в розыгрышах Кубка Стэнли. В общем списке среди россиян Василевский теперь уступает лишь Евгению Набокову — у лидера 42 победы.

Напомним, в прошлом сезоне «Тампа-Бэй» стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Даллас» (4:2).