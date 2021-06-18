В Татарстане с начала купального сезона два человека получили травмы при нырянии — видео

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В Татарстане с начала купального сезона два человека поступили в больницы с «травмой ныряльщика» — переломом шейного отдела позвоночника. Ежегодно с такими повреждениями в РКБ поступают десять человек, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Так, один из пациентов совершил неудачный прыжок на мелководье: 36-летний мужчина ударился о дно водоема и травмировал шею.

Медики отмечают, что с «травмой ныряльщика» чаще всего поступают молодые люди от 18 до 30 лет. Повреждения они получают, как правило, на водоемах, которые не приспособлены для купания.

Напомним, в Татарстане купальный сезон официально открылся 1 июня.



Татьяна Демина