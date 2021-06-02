«Если человек раньше купался в этом месте — не значит, что в этом году тоже можно»
В Татарстане появятся 12 новых пляжей
С 1 июня на территории Татарстана официально открылся купальный сезон. Однако к приему отдыхающих готовыми оказались лишь 26 пляжей из 40, находящихся на учете Госинспекции по маломерным судам (ГИМС). Остальные не прошли проверку экспертов инспекции, в ведении которой находится прибрежная зона.
К открытию готовятся новые пляжи, созданные по республиканской программе в 12 муниципальных районах, их техосвидетельствование инспекторы надзорного ведомства намерены провести в первой декаде июня. Список всех официальных пляжей есть на сайте ГИМС, а информация о них будет еженедельно корректироваться.
C начала года водная стихия унесла жизни 14 жителей Татарстана, из которых двое — дети (7 и 13 лет). Только в мае в водоемах республики утонули семь человек — все они случайно упали в воду.
Как отметил на пресс-конференции глава республиканской ГИМС Юрий Венедиктов, в большинстве случаев трагедия происходит из-за беспечности, алкогольного опьянения и отсутствия контроля со стороны родителей.
Также, согласно данным статистики, чаще всего трагедия происходит на береговых площадках, не приспособленных для купания, где нет спасателей, а водоем не очищен от мусора. Но это не останавливает желающих охладиться в воде, как и административный штраф от 1 до 1,5 тыс. рублей, который грозит за купание в неустановленных местах. Контроль за нарушителями КоАП будут вести мобильные группы, куда входят сотрудники МЧС, МВД, органов местного самоуправления и других ведомств. Сегодня в республике 143 места массового отдыха населения, которые вообще ничем не оборудованы, на них и будет сосредоточено внимание инспектирующих бригад.
В воду — только трезвым, все внимание — детям
Пока погода не располагает к принятию водных процедур, как и температура воды — всего 15—16 градусов, и в ближайшие дни, добавил спикер, потепления не ожидается. Однако он напомнил о главных простых правилах, соблюдение которых поможет избежать трагедии для отдыхающих на водных объектах, даже на специально оборудованных пляжах, где работают спасатели:
- во-первых, никакого алкоголя — в большинстве случаев тонут именно люди, находящиеся под воздействием спиртосодержащих напитков. Дело в том, что алкоголь притупляет восприятие опасности, блокирует сосуды мозга;
- во-вторых, все внимание детям — они всегда должны находиться под контролем родителей, поскольку чаще всего гибель ребенка на воде происходит из-за невнимательности и беспечности взрослых. Юрий Венедиктов предостерег: достаточно 1—2 минут отсутствия контроля — и ситуация принимает трагический поворот. Вода в реках и озерах не такая прозрачная, как в море, и ребенка, ушедшего под воду, как, впрочем, и взрослого, уже очень сложно найти;
- не стоит купаться ночью и в туман: нередки случаи, когда утопление происходит именно в этот период.
- не стоит после длительного пребывания на жаре сразу прыгать в воду — в водоем нужно заходить постепенно, дав организму адаптироваться к изменению температуры. Резкая смена жары на прохладу воды чревата спазмом сосудов, мышц и потерей сознания;
- в воде лучше всего находиться не более 20 минут, иначе можно получить переохлаждение, а купаться лучше всего в утренние часы, до полудня и после 16.00, когда солнце уже не так сильно припекает и нет резкого контраста между температурой тела и воды.
Напомнил главный инспектор ГИМС и об опасности купания в не приспособленных для этого местах. Вода в реках после весеннего половодья еще приходит в норму, и местами можно встретить плывущие коряги, бревна или рыболовные сети, которые могут стать угрозой для жизни человека: «Если человек раньше купался в этом месте — не значит, что в этом году тоже можно, там может быть какое-то подводное препятствие».
Для казанцев обустроили пять пляжей
Если говорить о пляжах Казани, то на учете ГИМС находятся пять пляжей — «Нижнее Заречье», «Локомотив», на озерах Глубоком, Большом Лебяжьем, Комсомольском. Три из них прошли приемку инспектирующих органов (на Комсомольском, «Локомотив» и на Большом Лебяжьем). Пляж в Заречье собираются принять в эксплуатацию не раньше середины июня. Еще в трех местах массового отдыха столицы Татарстана — в парке Победы, на Изумрудном и на Малом Лебяжьем — будут действовать спасательные посты. В этих местах, заверил Венедиктов, можно купаться безопасно, правда, соблюдая все вышеперечисленные правила.
Что касается необорудованных пляжей, то в прежние годы одним из самых популярных был пляж на ул. Гаврилова, на котором совместно с казанской мэрией планировалось создать нормальные условия для купания. Решение этого вопроса отодвинули на неопределенный срок, заметил глава республиканской ГИМС, поскольку на этом месте планируется обустроить парковую зону.
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