Forbes: в Москве обсуждают введение нового локдауна

Фото: Максим Платонов

Власти Москвы обсуждают введение нового локдауна в столице. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на собственные источники.

Один из источников сказал, что локдаун введут с 20 июня для непривитых — итоговое решение будут принимать исходя от темпов заболевания.

Другой источник сообщил о возможном локдауне, но он не слышал, что ограничения коснутся только непривитых.

В Москве объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Зарплата в нерабочие дни сохраняется по распоряжению мэра города Сергея Собянина.

Алексей Нечаев