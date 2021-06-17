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Forbes: в Москве обсуждают введение нового локдауна

16:10, 17.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Forbes: в Москве обсуждают введение нового локдауна
Фото: Максим Платонов

Власти Москвы обсуждают введение нового локдауна в столице. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на собственные источники.

Один из источников сказал, что локдаун введут с 20 июня для непривитых — итоговое решение будут принимать исходя от темпов заболевания.

Другой источник сообщил о возможном локдауне, но он не слышал, что ограничения коснутся только непривитых.

В Москве объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Зарплата в нерабочие дни сохраняется по распоряжению мэра города Сергея Собянина.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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