В Уфе возбудили уголовное дело из-за наезда электросамоката на пожилого мужчину

Следком по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по РБ.

По версии следствия, 23-летний подозреваемый ехал на электросамокате и совершил наезд на 81-летнего мужчину возле остановки «Фирма мир» в Уфе. У пострадавшего зафиксирован перелом бедренной кости. Подозреваемый помог встать мужчине после падения и покинул место происшествия. Его личность установлена.

realnoevremya.ru (архив)

«Следователям предстоит допросить очевидцев, проанализировать видеозаписи с камер видеонаблюдения, провести судебно-медицинскую экспертизу с целью оценки тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего, проверить электросамокат на соответствие предъявляемым техническим требованиям», — говорится в сообщении.

В конце мая Следком по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Санкт-Петербургу. По версии следствия, арендодатели электросамокатов «из корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения, предоставили электросамокаты в краткосрочную аренду двум молодым людям в возрасте 20 лет и 21 года».

Алексей Нечаев